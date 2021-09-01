V Байкальский риск-форум берет курс на устойчивое развитие

Юбилейный Байкальский риск-форум (БРИФ)-2021 в сентябре этого года - это целая неделя, посвященная тематике устойчивого развития во всем ее многообразии. Дискуссии, лекции и мастер-классы форума объединены главным вопросом: что ждет каждого из нас завтра? Эксперты БРИФа расскажут о глобальных изменениях в экономике, политике, законодательстве и социальной сфере, которые нужно учитывать бизнесу, чтобы не только оставаться на плаву, но и уверенно смотреть в будущее.

20 сентября состоится день знаний в области устойчивого развития для сотрудников группы компаний ИНК.

21 сентября пройдет молодежный день БРИФ, посвященный роли нового поколения в достижении целей устойчивого развития ООН.

Основная деловая программа БРИФ-2021 пройдет с 22 по 24 сентября и откроется пленарным заседанием «Мировые тенденции и внутрироссийское регулирование в области устойчивого развития». Как российская экономика будет переходить на «зеленые» рельсы и что поможет эффективной ESG-трансформации российского бизнеса, как государство планирует регулировать вопросы устойчивого развития, - это лишь часть основных тем, которые в прямом эфире обсудят представители органов власти государственного и регионального уровней, авторитетные эксперты, собственники и ключевые топ-менеджеры крупнейших предприятий России.

В программу второго и третьего дней форума (23 и 24 сентября) войдут практические кейсы ведущих компаний, связанные с управлением климатическими рисками, включая потепление и таяние мерзлотных грунтов, развитием возобновляемой энергетики, комплексным восстановлением лесов и киберрисками.

В завершение БРИФ спикеры обсудят социальную политику компаний, направленную на эффективное развитие собственного персонала (инвестиции в человеческий капитал), взаимодействие бизнеса с населением, органами власти и местного самоуправления на территориях присутствия, а также - риски и возможности финансирования как на международных, так и российском рынках капитала в связи с развитием повестки ESG.

Успешные проекты крупных компаний, предполагающие профессиональное управление рисками, открытое обсуждение в прямом формате - это бесценный опыт, который будет доступен каждому участнику форума.

Планируется, что участниками БРИФ-2021 будут ведущие компании, консалтинговые структуры и бизнес-объединения страны: Норникель, Сбербанк, EN+, Сибур, Полюс, Новатэк, Интер РАО, Лукойл, Газпром, Русал, Полиметалл, <Северсталь менеджмент>, КПМГ, Сколково, Российский союз промышленников и предпринимателей.

Регистрация на БРИФ уже открыта на ibrif.ru