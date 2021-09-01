Банки выдали в июле 910 тысяч кредитных карт

По данным Национального бюро кредитных историй (есть у SIA.RU), в июле 2021 года количество выданных новых кредитных карт составило 0,91 млн ед.

Это на 18,8% больше, чем было выдано в аналогичном периоде прошлого года (в июле 2020 г. – 0,77 млн ед.). В то же время по сравнению с предыдущим месяцем этот показатель, напротив, сократился на 13,2% (в июне 2021 года - 1,05 млн ед.).

«Несмотря на некоторое сокращение выдачи кредитных карт в последнее время, в целом, этот сегмент розничного кредитования развивается достаточно динамично, что, прежде всего, связано с их технологичностью и удобством. Помимо прочего, банки здесь могут эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, а заемщики получают привлекательные условия по «кредиткам» (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т.д.). При этом, в целом, банки по-прежнему придерживаются консервативной кредитной политики. По этой причине они предоставляют кредитные карты, прежде всего, тем заемщикам, долговая нагрузка и Персональный кредитный рейтинг (ПКР) которых находятся на высоком уровне», – директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ в июле 2021 года было выдано в:

Москве (57,9 тыс. ед.),

Московской области (46,2 тыс. ед.),

Краснодарском крае (36,0 тыс. ед.),

Санкт-Петербурге (32,4 тыс. ед.),

Республике Башкортостан (30,4 тыс. ед.).

Сокращение выдачи новых кредитных карт в июле 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем было отмечено практически во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику снижения количества выданных новых кредитных карт продемонстрировали:

Иркутская область (-20,2%),

Тюменская область (-19,5%),

Приморский край (-18,4%),

Кемеровская область (-17,6%),

Хабаровский край (-16,2%).

В Москве и Санкт-Петербурге выдача новых кредитных карт в июле сократилась на 11,7% и 12,4% соответственно.