Новая школа открылась 1 сентября в микрорайоне Юго-Западный

О востребованности нового учебного заведения красноречиво говорит тот факт, что здесь открыто десять первых классов, в которые зачислены 254 ученика. В целом, школа рассчитана на 1242 человека – это 52 класса.

Фото А. Фёдорова

Мэр Иркутского района Леонид Фролов назвал открытие образовательного объекта «великим событием», потому что теперь у детей из Юго-Западного и Лугового, которые были вынуждены учиться в других районах Иркутска и в Марковском МО, есть своя школа рядом с домом. Кроме того, очень важно, что учебный процесс здесь организован в одну смену.

Фото А. Фёдорова

Школа, которую возвела компания «ВостСибСтрой» состоит из семи трёхэтажных блоков, общая площадь здания составляет 22 тысячи квадратных метров. Здесь есть два бассейна, спортивный зал, где одновременно могут заниматься три класса, актовый и конференц-зал, библиотека с читальным залом, который оснащён компьютрной техникой. Помимо обычных учебных кабинетов, есть классы работотехники, астрономии, лингафонные классы, а также укомплектованные мультимедийным оборудованием и классы-комплекты, с которыми дети могут работать на открытом воздухе.

Как отметил директор школы Алексей Ефимов, от других это учебное заведение будет отличаться именно цифровизацией образовательного процесса.

фото А.Федорова

– Уникальность школы заключается в том, что мы сделали её передовой не только по современным меркам, но и на несколько лет вперёд, она буквально «нашпигована» суперсовременными IT-технологиями, которые ещё не применялись на аналогичных объектах, – прокомментировал директор ГК «ВостСибСтрой» Виктор Ильичёв.

Фото А. Фёдорова

Школа в микрорайоне Юго-Западный отличается и своим дизайном. Так, блоки начальной школы оформлены в тематике Байкала, а в дизайне старших и средних использованы буквы из алфавитов разных языков. Есть и «отсылки» к известным людям: например, на одной из стен в холле первого этажа нарисован портрет Валентина Распутина.

В учебном заведении созданы комфортные условия для маломобильных учеников. Для них предусмотрены пассажирские лифты, оборудованы пандусы и даже специальная галерея – отдельный наземный вход. Здесь также есть специальные классы для детей с ограниченными возможностями здоровья и расстройством аутистической системы.