Губернатор Иркутской области поделился своими школьными снимками в честь 1 сентября

Глава Иркутской области Игорь Кобзев в честь 1 сентября поделился на личной странице в Instagram своими школьными снимками.

«Первое сентября для меня всегда было долгожданным. За лето успевал соскучиться по одноклассникам. Столько всего было рассказать. Родители к новому учебному году обновляли школьную форму, поэтому я ждал начало сентября с двойным удовольствием. Мне повезло и с одноклассниками, и с учителями», – поделился губернатор.

Глава региона учился школе №33 в Воронеже. Здесь же окончил высшее военное авиационное инженерное училище. В своем посте Игорь Кобзев поделился воспоминаниями о школьных временах и поблагодарил преподавателей за то, что вложили в него «не только знания, но и душу».