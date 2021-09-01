Власти разрешили посещать фитнес-центры Иркутской области без ПЦР-тестов на коронавирус

Правительство Иркутской области сообщило на официальном сайте, что в Указ губернатора Приангарья внесены изменения, согласно которым фитнес-центры и другие спортивные объекты можно посещать без введенных ранее ограничений.

«Изменениями в Указ исключены требования по предъявлению документов о вакцинации, отрицательном ПЦР-тесте, перенесенном не ранее шести месяцев заболевании коронавирусной инфекцией в фитнес-центрах и других объектах физической культуры и спорта, включая секции и кружки», – говорится в сообщении.

При этом сохраняются требования по заполняемости помещений таких организаций – не более 50% от установленной нормы.