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Власти разрешили посещать фитнес-центры Иркутской области без ПЦР-тестов на коронавирус

Правительство Иркутской области сообщило на официальном сайте, что в Указ губернатора Приангарья внесены изменения, согласно которым фитнес-центры и другие спортивные объекты можно посещать без введенных ранее ограничений.

«Изменениями в Указ исключены требования по предъявлению документов о вакцинации, отрицательном ПЦР-тесте, перенесенном не ранее шести месяцев заболевании коронавирусной инфекцией в фитнес-центрах и других объектах физической культуры и спорта, включая секции и кружки», – говорится в сообщении.

При этом сохраняются требования по заполняемости помещений таких организаций – не более 50% от установленной нормы.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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