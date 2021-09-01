Лайнер МС-21 начнет выполнять регулярные рейсы в 2022 году

Гражданский лайнер МС-21 начнут использовать для регулярных авиарейсов в 2022 году, рассказал глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в эфире телеканала «Россия 1».

Сейчас, по его словам, несколько лайнеров проходят сертификационные и прочие испытания.

МС-21 – российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Он рассчитан на полеты дальностью 6 тыс. км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и др. Первый полет МС-21 совершил в 2017 году. Публике самолет показали на авиасалоне МАКС в сентябре 2019 года.