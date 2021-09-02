Росбанк обновил условия по карте Mastercard О’КЕЙ, сделав ее еще более выгодной для покупок в сети гипермаркетов

Так, помимо бонусной программы лояльности О’КЕЙ, по карте будет действовать постоянная скидка на чек в момент покупки товаров в магазинах сети О’КЕЙ. При сумме чека до 3 тысяч рублей скидка составит 3%, при сумме выше 3 тысяч рублей – 5%, сообщили SIA.RU в пресс-службе банка.

По карте также будет начисляться кешбэк 1,5% на покупки во всех других магазинах, кроме сети О’КЕЙ. Сумма максимального кешбэка в месяц – 3 тысячи рублей, минимальный кешбэк в месяц – 50 рублей.

Оформить карту О’КЕЙ можно на сайте, в мобильном приложении и в любом отделении Росбанка, а также на сайте О’КЕЙ и в любом из магазинов сети, отсканировав специальный QR-код. Получить карту можно как с бесплатной доставкой курьерской службой, так и в офисе Росбанка. Оформление и обслуживание карты – бесплатно.

Алексей Лола, член правления, директор по розничному бизнесу Росбанка, прокомментировал запуск обновленного продукта: «Выпуская обновление нашего предложения, мы стремились дать потенциальным покупателям магазинов О’КЕЙ простые и выгодные условия, собрав их на одной карте. Уверен, что нам это удалось: преимущество в виде скидки до 5% доступно сразу в момент оплаты товаров на кассе О’КЕЙ, а все преимущества программы лояльности О’КЕЙ сохраняются и продолжают быть доступны, при этом использовать отдельную карту лояльности сети нет необходимости. Приятным дополнением будет 1,5% кешбека на любые другие покупки кроме сети О’КЕЙ, так что выгода от оформления карты для покупок и в других магазинах не оставляет сомнений».

«Партнерство с Росбанком и Mastercard в части программы лояльности позволит нашим клиентам получать еще больше преимуществ при совершении покупок в сети О’КЕЙ. Это даст возможность улучшить клиентский опыт покупателей и сделать качественные продукты питания еще доступнее по цене», - говорит Артем Микоев, руководитель управления казначейства сети О’КЕЙ.

«Мы рады продолжить сотрудничество с Росбанком и предложить покупателям еще более выгодные условия по карте Mastercard с программой лояльности сети гипермаркетов О’КЕЙ. Теперь держателям карт доступна постоянная скидка, а также уникальные условия кешбэка и вознаграждение за бонусы», – комментирует Владислав Святик, директор по продажам Mastercard в России.