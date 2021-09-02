Проекты благоустройства Краснотурьинска и Шелехова при поддержке РУСАЛа получили федеральные гранты

Производитель профинансировал и организовал подготовку архитектурных концепций заявок Шелехова и Краснотурьинска, которые стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщили SIA.RU в пресс-службе.

Теперь проекты благоустройства зоны акватории реки Турья в Краснотурьинске и городского парка в Шелехове получат дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере 80 млн рублей и 70 млн рублей, соответственно.

Реализация обоих проектов была начата на средства гранта «Территория РУСАЛа». Ранее компания инвестировала в каждый из них около 50 млн рублей. В 2021 году РУСАЛ профинансировал и организовал подготовку архитектурных концепций и конкурсных заявок для участия в конкурсе. Одним из ключевых критериев при определении победителей было сохранение объектов природного и культурно-исторического наследия. Кроме того, комиссия конкурса учитывала качество архитектурных и планировочных решений, востребованность и перспективность проектов.

Результаты конкурса были объявлены 26 августа на V всероссийском форуме «Среда для жизни: город и вода», который прошёл в Нижнем Новгороде. Всего победителями стали 160 проектов из 65 регионов России.

Все они получат финансирование из федерального бюджета. «Победа во Всероссийском конкурсе стала возможной благодаря партнёрству и непрерывному диалогу компании с местными жителями, муниципалитетами и экспертами в сфере урбанистики.

Теперь проекты получат дополнительное финансирование из федерального бюджета, а это 70 млн рублей на строительство городского парка в Шелехове и 80 млн на завершение обустройства набережной в Краснотурьинске. Мы уверены, что это важный шаг в развитии малых городов, и рады быть причастными к таким позитивным изменениям», – отметил Рустам Закиев, директор Департамента социальной политики РУСАЛа.