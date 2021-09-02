Россельхозбанк поздравил ИрГАУ с началом нового учебного года

Директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова поздравила студентов и научно-педагогический состав агропромышленного ВУЗа имени Ежевского с Днем знаний. На праздник представители РСХБ пришли не с пустыми руками, а с подарком, сообщили SIA.RU в пресс-службе.

На торжественной линейке на главной площади университета Наталья Баркова отметила большую заинтересованность и сплоченность коллектива университета в желании расти и преобразовывать вуз, добиваться высоких целей и значимых для области результатов.

В рамках социального партнерства РСХБ с вузом, которое началось в 2019 году, каждый год банк отбирает 5 талантливых студентов, которые имеют возможность получать повышенную стипендию, а также помощь при трудоустройстве и прохождении практики. С этого учебного года число таких студентов увеличено до 7. По словам Натальи Барковой, это стало подарком Россельхозбанка вузу к Дню знаний.

«Хочу сказать студентам – вы сделали правильный выбор! Иркутский государственный аграрный университет имени Ежевского – флагман в подготовке специалистов аграрного сектора, которые стали успешными, и не только в Иркутской области, но и на территории всей России. Вот уже на протяжении многих десятилетий вуз остается главной кузницей кадров в сельскохозяйственной отрасли. Все эти достижения возможны только благодаря неравнодушию и любви к своему делу всего преподавательского состава Университета. Заинтересованность, увлеченность и нацеленность на результат – это те качества сотрудников ИрГАУ, которые позволяют ежегодно говорить о новых достижениях, победах и открытиях в сфере сельского хозяйства», - сказала директор регионального Россельхозбанка.

Кроме того, в прошлом году на территории университета был реализован кампусный проект. Сейчас пластиковые карты РСХБ, помимо привычной функции бесконтактной оплаты, служат пропуском на территорию академии, общежитий и выполняют ряд иных функций. Как отметил врио ректора Николай Дмитриев, этот проект помог реализовать одну из значимых задач университете – повысить безопасность студентов и преимущество для выбора учебного заведения при поступлении.

Также Николай Дмитриев сообщил, что в этом году на программы очного и заочного обучения принято более тысячи человек. Приём на заочное отделение продолжается.

«Мне очень приятно, что растёт популярность специальностей, востребованных в агропромышленном комплексе. В этом году Иркутский аграрный университет вошёл в 30 вузов России, которые с первого потока полностью набрали студентов первого курса, как на бюджетное, так и на коммерческое отделение», - отметил врио ректора.

Министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков рассказал, что в Иркутской области образовательные программы аграрного профиля реализуют 13 организаций высшего и среднего профессионального образования. Иркутский государственный аграрный университет им. А. А. Ежевского - единственное на территории Иркутской области и Забайкальского края профильное высшее учебное заведение. Среднепрофессиональную подготовку осуществляют 12 образовательных организаций.

«Квалифицированные кадры сегодня востребованы как в сельском хозяйстве Иркутской области, так и в агропромышленном комплексе в целом. Отрасль активно развивается, внедряются новые технологии, оборудование, высокопроизводительная сельскохозяйственная техника. Уверен, что умения и профессионализм работников, которых мы получим после выпуска из наших образовательных организаций, внесут огромный вклад в развитие агропромышленного комплекса и нашего региона», - подчеркнул Илья Сумароков.