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Рынок труда России вернулся к допандемийному уровню

Ситуация на рынке труда за последние месяцы улучшается, однако, пока остается достаточно напряженной, заявил корреспонденту РБК министр труда и социальной защиты Антон Котяков на Восточном экономическом форуме.

«Потому что в целом безработица увеличилась с 4,7% до, по-моему, 6,6%. Сейчас где-то 5,9% – т.е. снижение идет уровня безработицы», – отмечал глава государства.

В апреле в Минтруде пообещали восстановить рынок труда до допандемийного уровня. В министерстве отмечали, что наибольшую обеспокоенность с точки зрения достижения намеченной цели вызывают регионы.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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