En+ Group в одиннадцатый раз проведет в городах присутствия экологические акции проекта «360»

Они пройдут 4 сентября в шести городах – Иркутске, Братске, Усть-Илимске, Дивногорске, Миассе, Нижнем Новгороде, рассказали SIA.RU в пресс-службе.

Всего будет организовано одиннадцать точек уборки, шесть из которых – в Иркутске, где планируется участие 450 волонтеров. Кроме добровольцев, зарегистрировавшихся на сайте проекта project-360.ru, в акции примут участие сотрудники En+ Group, корпоративные волонтеры Иркутского отделения Национального совета по корпоративному волонтерству, организованные группы волонтерских и экологических сообществ Иркутской области, студенты и школьники.

Экологический волонтерский проект «360» En+ Group – одно из самых массовых волонтерских движений России. C 2011 года волонтеры убирают и сортируют мусор, строят и восстанавливают экотропы, высаживают деревья, занимаются благоустройством. За 11 лет экодобровольцами стали почти 148 000 человек, которые убрали и утилизировали более 4500 тонн мусора в различных регионах России. Инициатором экологического проекта был основатель En+ Group, общественник Олег Дерипаска.

В этом году в мероприятиях на берегу Байкала примут участие более 1700 жителей из Нижнеангарского, Ольхонского, Слюдянского, Прибайкальского, Кабанского, Большереченского, Голоустненского и Ушаковского муниципальных районов.

В Иркутске уборка будет проводиться на территориях водоемов – в популярных местах отдыха горожан – на острове Конный, озере Квадрат, Теплых озерах, полуострове Затон (улица Иркутная). Посадка более 770 саженцев спиреи, сирени венгерской, ясеня и клена Гиналла пройдет на острове Конный и на Набережной реки Ушаковка.

В Братске волонтеры уберут пляж Зяба, также установят на пляже пикниковую группу – стол со скамейками. В Усть-Илимске пройдут работы по уборке пляжа вблизи остановки «Краеведческий музей». На берегу реки Миасс, в старой части города добровольцы соберут мусор, отсортируют вторсырье, и установят информационный стенд о сохранении чистоты. В Дивногорске волонтеры очистят от мусора смотровую площадку Красноярской ГЭС в районе СНТ «Судоподъемник». В Нижнем Новгороде на Пермяковском озере пройдут работы по уборке берега, сортировке мусора, волонтеры установят информационные таблички для отдыхающих.

Во время проведения акции волонтеров во всех городах-участниках ждут digital-квесты и игры на тему сохранения природы и экопривычек. Участники ответят на вопросы и примут участие в розыгрыше призов. Все активности акции организованы с учетом сохранения социальной дистанции и с использованием средств индивидуальной защиты, как того требует эпидемиологическая ситуация.

«Для меня и сотрудников нашего коллектива экологическая акция 360 – одна из лучших традиций En+ Group. Ведь именно специалисты энергетических предприятий Иркутска были волонтерами первых акций экомарафона и продолжают участвовать в них каждый год. Бизнесу и сотрудникам компании важно не только развивать свое производство, но и следовать принципам устойчивого развития. За одиннадцать лет сотни акций экомарафона объединили не только неравнодушных людей, представителей экодвижений, ведущих заповедников страны, но и предпринимателей, которые также готовы нести экологическую ответственность. Это крупнейший проект, где все объединены единой целью – сохранением природы», – Сергей Кузнецов, директор ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация».

Второй год в рамках проекта «360» проходит и онлайн-экомарафон, в этот раз он объединил 1100 человек со всей России. Для участников были разработаны задания – чек-листы по уборке и благоустройству личных пространств, дворов и районов, отдыху на природе. Амбассадором проекта и создателем одного из чек-листов стал легендарный ученый, ведущий и путешественник Николай Дроздов. Просветительскую часть проекта дополнили инновационные форматы: подкаст на тему экологичных привычек и Таймлапс одного дня на Байкале.