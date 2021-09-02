Более 1000 жителей Иркутской области посетили акцию «Северный десант»

Генеральным спонсором выступила ООО «Иркутская нефтяная компания», рассказали SIA.RU в компании.

Мероприятие состоялось в Усть-Кутском, Нижнеилимском и Качугском районах. На Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении концерт собрал 120 вахтовиков. В творческих встречах участвовали Татьяна Абрамова, Игорь Ливанов, Денис Матросов и Эвклид Кюрдзидис. Более 2 часов они исполняли песни разных лет, читали стихи и рассказывали о своем творчестве.

Также жители приняли участие в мастер-классах фотошколы «Мобилография» и увидели фестивальные фильмы. Во всех городах и поселках была развернута фотовыставка, посвященная 20-летию ИНК. Завершающие выступления «Северного десанта» состоялись в Иркутске и Качуге. Вход на все мероприятия был свободный.

Культурный проект «Северный десант» – это концерты, спектакли и мастер-классы известных актеров, которые проходят в городах и поселках севера Иркутской области, а также в Республике Саха (Якутия). За семь лет десант побывал в 21 населенном пункте, мероприятие посетили свыше 73 тысяч человек. За прошедшие годы участниками десанта стали 20 актеров советского и российского кино. С 2014 года ИНК – генеральный партнер и соорганизатор культурной акции.