Границы Ольхонского и Слюдянского районов внесены в реестр недвижимости

В отношении границ восьми муниципалитетов уже заключены контракты на проведение землеустроительных работ, сообщили SIA.RU в администрации области.

Фото пресс-службы Управления Росреестра по Иркутской области

«Эта работа необходима для реализации в Приангарье эксперимента по созданию Единого ресурса о земле и недвижимости», – отмечает руководитель Росреестра по Иркутской области Виктор Жердев.

Напомним, что Иркутская область стала одним из регионов, в котором реализуется эксперимент по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости.

Уже разработан макет интерфейса платформы, ресурс запущен в тестовом режиме. Также в режиме теста функционируют сервисы «Земля для стройки» и «Анализ состояния и использования земель», разработанные в рамках эксперимента. Сформирована модель сервиса «Земля просто».