Искусственный дождь вызвали над лесными пожарами в Катангском районе

За минувшие сутки в лесном фонде в Иркутской области ликвидировано 10 пожаров, сообщили SIA.RU в администрации области.

Потушено два вновь обнаруженных возгорания на общей площади 8,7 га. Ликвидировано восемь ранее зарегистрированных пожара на общей площади 570,7 га: пять – в Нижнеилимском районе, по одному в Катангском, Братском и Усть-Удинском районах.

Локализовано вновь обнаруженное возгорание площадью 100 га в Усть-Кутском районе. Также в полностью локализованном состоянии находятся еще 10 пожаров на общей площади 22851 га: шесть – в Катангском районе, два – в Усть-Илимском, по одному в Усть-Кутском и Нижнеилимском районах.

Завершается локализация девяти очагов на общей площади 16547,6 га. Два из них вновь обнаружено в Нижнеилимском районе, один – в Катангском. Ранее зарегистрировано четыре пожара в Катангском районе, по одному в Усть-Кутском и Казачинско-Ленском районах. На всех локализованных и действующих природных пожарах площадь активного горения сократилась за сутки до 29,99 га.

Из шести вновь зарегистрированных 1 сентября возгораний одно началось на арендованном участке, пять – на незакрепленных. В пяти случаях причиной возгораний предварительно рассматриваются грозы, в одном – усматривается вина местного населения.