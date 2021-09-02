Четвертая волна коронавируса в Иркутской области начнется в ноябре-декабре

Это произойдет, если вирус не изменится, передает IRK.RU слова генерального директора научно-практического центра «Госучет» Романа Ерженина.

«Между окончанием первой волны и началом второй – 1 месяц. Таким образом можно спрогнозировать начало четвертой волны – ноябрь-декабрь, если, конечно, с вирусом не произойдет каких-либо значительных изменений, способных скорректировать этот срок», – говорит эксперт.

Ранее в правительстве области заявили о конце третьей волны пандемии в регионе. На данный момент в Приангарье обсуждают вопрос принудительной вакцинации переболевших в 1,2,3 волны.