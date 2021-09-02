Больше половины россиян работают не по специальности

Сервисы Работа.ру провел исследование (есть у SIA.RU) и выяснил, сколько жителей России работают по специальности, которую получили в ВУЗе.

34% респондентов отметили, что работают по той специальности, которой обучались в ВУЗах. Еще 23% опрошенных рассказали, что сейчас по специальности не работают, но в прошлом занимались профильным делом. 43% участников исследования не работали по специальности никогда.

Из тех, кто работает по специальности из диплома, 16% опрошенных рассказали, что заняты в сфере образования, 14% – в производстве и промышленности, а 13% – в медицине.

Еще 10% респондентов отметили, что работают по образованию в сфере строительства, 8% – в IT и телекоме, 6% – в журналистике, а 5% – в отрасли банков, финансов и инвестиций.

4% участников исследования указали, что получили высшее образование и работают в сфере услуг, 3% – в ресторанной отрасли, и по 1% – в транспорте и логистике, маркетинге, а также ретейле.

40% из тех, кто не работает по специальности, рассказали, что отказались от полученной профессии из-за низкого уровня зарплаты. Четверть респондентов сменили сферу деятельности из-за отсутствия хороших вакансий. Для 13% причиной сменить специальность стал переезд в другой город или страну, а для 11% – усталость и выгорание в предыдущей профессии.

7% опрошенных отметили, что смену профессии из-за монетизации хобби, а 6% – из-за получения нового образования.

В варианте «Другое» респонденты чаще всего указывали, что не стали работать по специальности из-за того, что профессия потеряла актуальность, а также вредных условий работы и просто нежелания заниматься деятельностью по диплому.