Иллюзий по поводу кредитов все меньше, но берут их чаще

Число закредитованных россиян растет, и отношение к кредитам все хуже. В опросах (есть у SIA.RU) сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 2500 экономически активных граждан из всех округов страны.

По результатам опроса, 37% россиян брали кредит в последние полгода. Чаще остальных пользовались банковским займом респонденты с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (46%): «Ипотека. 15 лет каторги»; «Школа английского».

Именно те, кто воспользовался кредитом в последние 6 месяцев, относятся к займам немного лояльнее: каждый четвертый считает кредит прекрасной возможностью приобрести желаемое, дорогой в долговую яму — 43%. Среди россиян, не кредитовавшихся в последние полгода, полярные точки зрения разделяют 9 и 56% соответственно.

В целом же, каждый второй россиянин считает кредиты прямой дорогой в долговую яму (50%). Отрицательно относятся к банковским займам чаще мужчины (55% против 45% среди женщин). Лишь для 15% заемные средства — это прекрасная возможность приобрести желаемое. Подобную точку зрения чуть чаще разделяют женщины (17% против 13% среди мужчин).