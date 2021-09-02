Запрет на движение по улице Новаторов в Иркутске продлен до 10 сентября

Движение частично заблокировано от улицы Авиастроителей до улицы Сибирских Партизан, сообщили SIA.RU в мэрии.

Напомним, что временно действует следующая схема движения автобусных маршрутов: № 10к «7 м/р Н. Ленино – Иркутск-2 (Боково)», № 28 «Центр – пос. Боково», № 28р «Ц.Рынок – Авиазавод», № 31 «Центр – Авиазавод через пр. Марата», № 36 «Авиазавод – с. Машиностроитель», № 43 «Авиазавод – Аэропорт», № 46 «м/р Березовый – ул. Воровского – Авиазавод», № 57 «Авиазавод – Областная больница».