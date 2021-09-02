Жительница Иркутской области собрала 1,5 млн рублей на лечение несуществующей дочери

ГУ МВД России по Иркутской области сообщило на официальной странице «ВКонтакте», что 40-летняя жительница Чунского района собирала 2 года через соцсети деньги на лечение несуществующей дочери, обманом ей удалось «заработать» более 1,5 млн рублей.

Подозреваемая. Скриншот из видео ГУ МВД России по Приангарью

«Злоумышленница позиционировала себя в Интернете как молодую женщину привлекательной внешности. На сайтах знакомств она создавала фейковые страницы, на которых размещала фотографии другого человека – миловидной девушки – и вступала в переписку с одинокими мужчинами. Спустя некоторое время аферистка сообщала новым знакомым, что от первого брака у нее осталась маленькая тяжелобольная дочь и ненавязчиво просила одолжить деньги на лечение. После получения финансовой помощи, женщина прекращала общение и удаляла свои аккаунты», – отмечают правоохранители.

В течение 2 лет ей удалось обмануть нескольких жителей Иркутской, Астраханской, Читинской и Калужской областей. Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы.

По адресу проживания подозреваемой изъяты банковские и сим-карты, сотовые телефоны, ноутбук и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Кроме того, установлено, что женщина не имеет несовершеннолетних детей.

Жительницу Чунского района заключили под домашний арест. Расследование дела продолжается.