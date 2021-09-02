Первую за 30 лет школу открыли в Саянске

Правительство Иркутской области сообщило на официальном сайте, что накануне в Саянске открылась первая за последние 30 лет школа, ее построили в микрорайоне Ленинградском.

Фото администрации Саянска

Здесь оборудованы актовый, хореографический и спортивный залы, бассейн с двумя чашами, спальные и игровые помещения для групп продленного дня, пишеблок. Здание школы спроектировано с учетом обеспечения доступности для маломобильных групп населения – с устройством пандусов, специальных лифтов и спусков.

В штате учебного заведения 40 педагогов, в том числе молодые специалисты. 600 учащихся будут учиться в одну смену в пятидневном режиме, во второй половине дня дети получат возможность заниматься дополнительным образованием: хореографией, плаванием и футболом. Планируется также организовать работу групп продленного дня для учащихся начальных классов.

Общий объем финансирования – более 551 млн рублей.