Медицинский совет создали в Иркутской области

Правительство Иркутской области сообщило на официальном сайте о создании в регионе Медицинского совета, он образован для повышения эффективности работы исполнительных органов государственной власти по вопросам здравоохранения.

«Среди задач, реализации которых будет способствовать Медицинский совет, – оказание медпомощи жителям Иркутской области; подготовка предложений по развитию системы здравоохранения региона, в том числе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции; обеспечение координации работы органов государственной власти Приангарья, государственных и частных учреждений системы здравоохранения», – отмечают власти.

Председателем Совета является губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, заместителями – зампредседателя правительства региона Валентина Вобликова и председатель Общественной палаты Иркутской области Владимир Шпрах, секретарем Совета – первый заместитель министра здравоохранения Приангарья Анна Данилова.

Принимать решения Совет будет путем голосования.