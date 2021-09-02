Изношенную на 80% технику «Иркутскавтодора» масштабно обновят впервые за 10 лет

Администрация Иркутска сообщила на официальном сайте, что МУП «Иркутскавтодор», которое занимается содержанием городских улиц и площадей, впервые за 10 лет масштабно закупит новую технику в 2021 году. Общий износ прежнего парка – 80%.

«Износ техники «ИркутскАвтодора» составлял порядка 80 %. Прошлая зима наглядно показала катастрофическую нехватку специализированных машин. И сегодня мы выполняем обещание, которое дали всем иркутянам – прилагать все усилия, чтобы содержать город в чистоте и порядке круглый год. МУП «ИркутскАвтодор» начало самое масштабное обновление парка за последние 10 лет. Часть новых машин уже с завтрашнего дня выйдет на дороги», – отметил глава областного центра Руслан Болотов.

На первом этапе закупили девять единиц – это три лаповых снегопогрузчика для уборки снега и льда с обочин дорог, две подметально-уборочные машины «ПУМА», предназначенные для поддержания чистоты и сбора мелких фракций с проезжей части, два прицепа для перевозки различной техники, а также экскаватор-погрузчик среднего размера для земляных и погрузочно-разгрузочных работ и седельный тягач МАЗ для транспортировки различных прицепов большой длины и веса.

Вся техника абсолютно новая, производства России и Белоруссии. До конца года предприятие получит еще 23 различных спецавтомобиля – грейдеры, мусоровозы, комбинированные дорожные машины, прицепы. Приобрести технику получилось благодаря участию предприятия в лизинговой программе.

Масштабное обновление парка новой техникой, по мнению руководства предприятия, позволит улучшить качество содержания городских улиц и тротуаров и снизить затраты на ремонт и содержание парка.