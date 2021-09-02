Названные наиболее оплачиваемые сферы деятельности в Иркутской области

Иркутскстат рассказал SIA.RU о самых оплачиваемых сферах деятельности в Иркутской области по итогам 7 месяцев, января – июля, 2021 года.

Наибольшая среднемесячная заработная плата зафиксирована у сотрудников сферы добычи полезных ископаемых – 102,9 тысячи. На втором месте финансовая и страховая деятельности, где люди в среднем получают 67,7 тысячи рублей. Третью позицию занимает сфера обеспечения электроэнергией, газом и паром, здесь средняя месячная оплата составляет 61,9 тысячи рублей.

Более 60 тысяч в Иркутской области также зарабатывают работники сфер государственного управления, транспортировки и хранения, научной деятельности.

Самые низкие заработные платы в Приангарье – в районе 28-30 тысяч рублей – у сотрудников оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспорта, сфер, связанных с операциями с недвижимостью, гостиничным бизнесом.