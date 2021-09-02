Альфа-Банк выступил организатором размещения облигаций «Джи-групп» на 3 млрд рублей

Альфа-Банк выступил одним из организаторов размещения облигационного займа девелоперской группы «Джи-групп» на 3 млрд рублей.

Размещение прошло на Московской Бирже. В ходе букбилдинга ставка купона была значительно снижена и достигла 10,60% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 11,03% годовых. Спрос по финальной ставке превысил 4,5 млрд рублей.

По выпуску предусмотрена равномерная амортизация через 1,5 года с даты размещения, общий срок обращения 3 года. Облигации соответствуют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Сделка позволила «Джи-групп» привлечь необходимые средства для реализации стратегических проектов как на территории Татарстана, так и в новых регионах.

«Этот выпуск стал вторым по счету для эмитента и сумел закрепить успех дебюта на российском рынке долгового капитала в июне 2020 года. Выпуск вызвал значительный интерес у рынка, что говорит о позитивном восприятии бизнес-модели Джи-групп. Мы рады успеху сделки и надеемся, что она послужит укреплению отношений с Группой компаний Джи-групп», — подчеркнул член правления, директор среднего бизнеса Альфа-Банка Владимир Воейков.

Организаторами выпуска выступили: Альфа-Банк, Открытие, Совкомбанк, BCS Global Markets, ITI Capital, Septem Capital.