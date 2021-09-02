Альфа-Банк взял награду FINAWARD за сервис безбумажного мобильного документооборота для бизнеса

Альфа-Банк стал победителем ежегодной премии в области инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD 2021. Банк получил награду за безбумажный сервис мобильного электронного документооборота Nopaper, созданный в партнерстве с Abanking и SafeTech.

Nopaper позволяет быстро обмениваться документами без USB-токенов и плагинов, прямо со смартфона. В нем можно подписать 99% документов: договоры, акты, счета и другие документы. Причем подпись будет юридически значимой: в сервис встроена усиленная электронная подпись.

Nopaper полностью безопасен: ключи электронной подписи создаются в смартфоне клиента и хранятся в нем в зашифрованном виде. Нет SMS и push-кодов, которые можно перехватить.

«Альфа-Банк не только сам создал полноценный безбумажный офис, но и помогает клиентам сокращать свои издержки. Nopaper — это пример того, как безбумажные технологии радикально облегчают общение с контрагентами. Сервис позволяет передавать и подписывать со смартфона любые типы документов. Клиенту больше не нужно получать и продлевать сертификат в удостоверяющем центре. Мы рады, что этот проект был отмечен рынком», — прокомментировала руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева.