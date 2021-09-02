Альфа-Банк заплатит клиентам по 5000 рублей за кредитную карту

У каждого, кто оформит карту Альфа-Банка «100 дней без %» в сентябре, будет шанс получить 5000 рублей на свой счёт.

Для участия в акции достаточно оформить кредитную карту с 1 по 30 сентября и совершить по ней одну покупку.

Каждый день в течение месяца случайным образом Альфа-Банк будет выбирать сто человек, кому будут начисляться деньги – они поступят на счёт в течение пяти рабочих дней.

Основным преимуществом карты «100 дней без %» является большой льготный период – 100 дней на все виды трат. Заявку на карту можно оставить на сайте банка.