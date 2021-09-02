Татьяна Лысова стала лидером инвестиционной редакции Альфа-Банка

К команде Альфа-Банка присоединилась Татьяна Лысова – более 13 лет она была главным редактором Ведомостей, журналистом ведущих изданий.

Татьяна Лысова будет курировать и развивать контент мобильного приложения Альфа-Инвестиции, обучающие курсы для клиентов, телеграм-канал Альфа-Инвестиции и новые каналы коммуникаций.

Альфа-Банк активно развивает инвестиционное направление для частных клиентов – так, количество клиентов инвестиционного бизнеса Альфа-Банка удвоилось с начала года и превысило 1 миллион человек. В своей работе Татьяна будет взаимодействовать с Александром Поливановым, главным редактором Альфа-Банка.

«Мы рады, что к нашей команде присоединилась Татьяна – легенда деловой журналистики России. Она была в числе тех, кто задал и сформировал стандарты качества в СМИ. Гордимся тем, что Альфа-Банк становится местом для работы таких суперпрофессионалов, как Татьяна», – отметил директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-Банка Алексей Гиязов.

«Я работала в деловой газете “Ведомости” 18 лет, с момента ее основания, и 13 лет из них была главным редактором этого издания. Нескромно считаю, что это были лучшие годы “Ведомостей”. Как журналист и редактор я успела поработать и в журналах (“КоммерсантЪ” и “Эксперт”), в информационном агентстве “Интерфакс”. Так что истории про контент и аудиторию – это мои истории. Теперь я буду заниматься в Альфа-Банке контентом про инвестиции, стараться делать его увлекательным и полезным для клиентов Альфы и просто читателей – будущих наших клиентов. Люблю бизнес, еще люблю честность и здравый смысл», – поделилась Татьяна Лысова.