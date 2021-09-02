Банк «Приморье» приглашает клиентов на брокерское обслуживание

Банк «Приморье» приглашает клиентов — физических лиц на брокерское обслуживание. Это удобный способ управления личными финансами, позволяющий совершать сделки с ценными бумагами, обращающимися на Московской бирже.

— Самый простой и удобный способ получить прямой доступ к биржевым торгам для частных инвесторов — воспользоваться услугами профессионального участника рынка ценных бумаг — брокера. Такую возможность клиентам предоставляет Банк «Приморье», — комментирует начальник Казначейства ПАО АКБ «Приморье» Максим Булавкин. — Заключив договор на услуги брокерского обслуживания в Банке «Приморье», клиенты получают возможность торговать на Московской бирже: быстро и удобно совершать операции на организованном рынке ценных бумаг; сформировать пакет акций или облигаций ведущих российских компаний-эмитентов; получать доход от совершения операций с ценными бумагами. Брокерский счёт позволит клиенту самостоятельно покупать и продавать ценные бумаги тех компаний, которым он доверяет, формируя портфель исходя из собственных предпочтений и готовности к риску.

Управлять своими средствами клиенты могут удаленно, при помощи специального программного обеспечения — информационной торговой системы QUIK. С помощью программы клиент получает возможность подавать поручения на совершение сделки с ценными бумагами, наблюдать остатки по денежным средства и ценным бумагам в своем портфеле в режиме реального времени. Программа QUIK, также позволит пользоваться базовыми инструментами технического анализа.

— Инвестиции в ценные бумаги могут стать хорошим вариантом получения повышенного дохода для частных клиентов, которых не устраивает доходность традиционных банковских продуктов, — отмечает Максим Булавкин. — Стоит также отметить, что Банк в данном случае выступает в режиме «одного окна»: клиент может открыть как брокерские, так и текущие счета, и самостоятельно через мобильное приложение перераспределять средства без дополнительных комиссионных расходов.

Вопросы по брокерскому обслуживанию в Банке «Приморье» можно задать специалистам Казначейства Банка «Приморье» (Владивосток, ул. Светланская, 47, контактный телефон: +7 (423) 220-52-47).

* Банк предоставляет услугу на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 005-07226-100000 от 16.12.2003 г.