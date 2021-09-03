Банк «Приморье» открывает депозитарий ценных бумаг

Банк «Приморье» начинает оказание услуг по депозитарной деятельности. Ранее Банк получил лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг от Банка России на осуществление депозитарной деятельности. Это позволило расширить линейку предоставляемых услуг, обеспечив клиентам доступ к различным инвестиционным продуктам.

— Нашим клиентам Депозитарий Банка будет предоставлять следующие услуги: открытие счетов депо, прием и обслуживание ценных бумаг, учет операций клиентов по совершенным сделкам на Московской бирже, документарные операции по биржевым и внебиржевым сделкам, — комментирует начальник депозитария ПАО АКБ «Приморье» Евгения Демиденко. — Воспользоваться услугами могут как физические, так и юридические лица. Депозитарий Банка «Приморье» гарантирует клиентам надежность при совершении сделок с ценными бумагами.

Продолжительность операционного дня Депозитария: с 09.00 по 17.30. Режим приема документов от депонентов и выдачи отчетов депонентам: с 9 до 16.00.

Узнать подробности о депозитарном обслуживании в Банке «Приморье» можно на сайте Банка, проконсультироваться со специалистами — по тел. контакт-центра 8 800 200 20 86 (круглосуточно, звонок бесплатный).