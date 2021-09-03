Банк «Приморье» продолжает работу по развитию и реорганизации сети офисов

В связи с закрытием офиса Банка «Приморье» в Уссурийске на ул. Пушкина 17, банк информирует, что остальные отделения (ул. Комсомольская, 83 и ул. Ушакова, 20) работают в прежнем режиме.

Кроме того, большинство банковских операций, в том числе открытие новых вкладов, обмена валют, оплаты счетов, совершения переводов доступны клиентам через дистанционные сервисы Банка, например, Мобильный банк.

На сегодняшний день офисы Банка «Приморье» действуют в Приморском и Хабаровском крае, Сахалинской, Магаданской и Иркутской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Уточнить всю необходимую информацию о продуктах и услугах Банка можно по телефону Контакт-центра: 8-800-200-20-86 (круглосуточно, звонок бесплатный).