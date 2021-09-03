ВТБ готовится запустить «Велобайк» на Дальнем Востоке

ВТБ намерен реализовать проект велопроката для студентов Дальневосточного федерального университета. В рамках ВЭФ банк предложил в 2022 году установить 6 станций и 60 велосипедов на территории студенческого городка на острове Русский. Для учащихся и сотрудников университета, которые являются клиентами ВТБ, банк обсуждает введение льготных тарифов.

В рамках Восточного экономического форума банк ВТБ и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) подписали соглашение о стратегическом партнерстве, а также обсудили реализацию велопроката на территории кампуса ДВФУ.

Создание комфортной среды для получения молодыми людьми высшего образования — наша стратегическая задача. Мы на протяжении десяти лет успешно реализуем проект «Велобайк» в Москве и крупнейших регионах нашей страны, а теперь впервые хотим реализовать систему велопроката на территории отдельного университета, предложить им «ВТБ Байк». ДВФУ идеально подходит для этой цели. Это один из крупнейших ВУЗов на Дальнем Востоке, который расположен на берегу Тихого океана. Благодаря запуску «ВТБ Байка» студенты и преподаватели смогут воспользоваться удобным и экологичным видом транспорта для быстрого и комфортного перемещения между кампусами«, — отметил Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

«Кампус ДВФУ заслуженно признан лучшим в России. Здесь создано современное, комфортное, гостеприимное пространство для учебы и проживания студентов из России и других стран. Проект „Велобайк“ от ВТБ — отличное дополнение концепции университетского города, которую мы реализуем. С появлением велопроката территория кампуса станет еще более экологичной. Мы намерены расширять партнерство с ВТБ, в том числе использовать опыт банка по развитию инфраструктуры вузов», — комментирует Алексей Кошель, и.о. ректора ДВФУ.

Для реализации проекта по велопрокату «Велобайк» готов участвовать в конкурсе по выбору компании-оператора велопроката, а также закупить новые велосипеды и станции, успешно зарекомендовавшие себя в других городах. ВТБ обладает большой экспертизой и опытом в части запуска велопроката в сложных климатических условиях, таких как Мурманск, который стал первым велопрокатом за полярным кругом.

Сегодня сеть городского велопроката «Велобайк» действует в четырех городах России — в Москве, Мурманске, Нижнем Новгороде и Тюмени, где прокат был открыт в 2021 году. На сегодняшний день московский «Велобайк» является одним из самых технически оснащенных и передовых в мире. ВТБ поддерживает проект в рамках программы «Спортивная страна».