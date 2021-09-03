Банк Открытие предупредил клиентов о том, что единовременные денежные выплаты могут быть списаны в счёт погашения задолженности по имеющимся кредитам

Банк Открытие обращает внимание клиентов, что единовременные денежные выплаты, поступающие на счет в банке в соответствии с приведенными ниже Указами президента Российской Федерации, могут быть списаны в счёт погашения задолженности по имеющимся кредитам.

Указы Президента Российской Федерации:

от 02.07.2021 № 396 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей»;

от 24.08.2021 № 486 «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию»;

от 24.08.2021 № 487 «О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию»;

от 30.08.2021 № 502"О единовременной денежной выплате отдельным категориям военнослужащих«;

от 30.08.2021 № 503 «О единовременной денежной выплате лицам, проходящим службу в некоторых федеральных государственных органах».

Если клиент не хочет использовать поступившие социальные выплаты для погашения задолженности по кредиту, у него есть возможность снять указанные средства до наступления даты очередного платежа по кредиту.

Если какие-либо из перечисленных социальных выплат уже были списаны в счет погашения вашего кредита, и клиент не хочет использовать их в этих целях, банк, учитывая высокую социальную значимость выплат, готов вернуть денежные средства. Для этого необходимо обратиться по телефону: 8-800-444-44-00.

Банк обращает внимание: если после возврата социальной выплаты оставшихся средств не хватит для платежа по кредиту, кредит будет вынесен на просрочку, что отразится на кредитной истории.