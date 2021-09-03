Банк Дальневосточный напомнил, что акция «Лови волну подарков» продолжается: бесплатная карта JCB и кешбэк 3 % в подарок

С 01 сентября 2021 г. по 30 декабря 2021 г. оформите карту JCB Standard абсолютно бесплатно и получите дополнительные преимущества!, – предлагает банк.

Так, участники, выпустившие дебетовую карту JCB Standard до 31 октября 2021 г. и совершившие по ней первую покупку на любую сумму, получат Промокод Яндекс.Go на поездку в такси на сумму 300 рублей. А держатели дебетовых карт JCB Standard, совершившие в течение любого периода1 Акции покупки на общую сумму более 3 500 рублей, получат кешбэк 3 %2 на все!

Карты JCB Standard – это масса преимуществ для ваших путешествий от программы лояльности JCB: скидки и подарки в различных зарубежных магазинах, аэропортах, кафе и ресторанах, бесплатные путеводители, а также специальные предложения от туристических агентств.

Подать заявку на выпуск карты JCB Standard можно на сайте www.jcb.dvbank.ru, по телефону Единого контактного центра: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный), а также в любом офисе Банка.

1Периоды совершения операций покупок, участвующих в Акции: 4) 01.09.2021 — 30.09.2021; 5) 01.10.2021 — 31.10.2021; 6) 01.11.2021 — 30.11.2021; 7) 01.12.2021 — 31.12.2021.

2Подведение итогов и начисление кешбэка производится по итогам каждого периода и суммируется с кешбэком, предусмотренным тарифами по карте. Максимальная сумма выплаты кешбэка по Акции – 1500 рублей в месяц, но не более 3 000 рублей за весь период Акции.

Организатор Акции: АО «Дальневосточный банк». Общий период проведения Акции: 04 июня 2021 г. – 31 января 2022 г. С подробной информацией об Акции, ее организаторе, правилах проведения, сроках и порядке получения призов можно ознакомиться на сайте wwww.jcb.dvbank.ru или по телефону Единого контактного центра: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).