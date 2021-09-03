Примсоцбанк вошёл в ТОП-30 самых медийных банков по версии "Медиалогии"

По итогам июля 2021 года Примсоцбанк занял 28 место в медиарейтинге российских банков, сообщают Banki.ru со ссылкой на «Медиалогию».

По сравнению с прошлым месяцем, рост составил 11 пунктов. Отметим, в аналогичном рейтинге портала Finmarket банк занимает ту же позицию. По оценке экспертов «Медиалогии», одним из самых растиражированных инфоповодов июля стала новость о возможности добавить карту «Мир» в Apple Pay.

Напомним, рейтинг Медиалогии строится на основе базы СМИ, которая включает в себя более 66 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги. В нём участвуют все банки, работающие на территории РФ.

Узнать об услугах и продуктах Примсоцбанка можно в офисах банка, на официальном сайте или по телефону единой справочной службы: 8(800)350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.