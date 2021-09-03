ПСБ выступит партнером хакатона "Финансы. Банкинг. Страхование"

ПСБ стал партнером хакатона «Финансы. Банкинг. Страхование», который пройдёт 3-5 сентября в Москве. В ходе мероприятия участникам предстоит решить актуальные кейсы по Web разработке, геймификации и управленческим задачам. В частности, ПСБ предложит кейс для тематического хакатона конкурса «Цифровой прорыв» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

В кейсе от банка необходимо разработать систему распознавания, автоматической проверки качества документов корпоративных клиентов и формирования электронного досье. Результатом решения кейса должен стать единый продукт, который позволяет автоматически загружать номенклатуру документов, правила верификации и распознавания для дальнейшего переноса документов в «Электронное досье» и выявления недостающих файлов в досье.

Победители и призеры хакатона – команды, набравшие наибольшее количество баллов по результатам решения кейса – будут определены на основе комплексной системы оценки экспертами и членами жюри от ПСБ и трекерами «Цифрового прорыва» по установленным критериям.

«Банковский сектор традиционно является одним из лидеров по уровню цифровизации в российской экономике и отличается высокой интенсивностью разработки и внедрения инноваций. Цифровизация для ПСБ открывает значительные возможности для дальнейшего развития бизнеса и повышения его эффективности. Участие в хакатоне «Цифровой прорыв» позволит ПСБ, с одной стороны, использовать новые подходы к цифровизации процессов обслуживания клиентов, а с другой - привлечь лучшие ИТ-кадры в свою команду для усиления лидерских позиций в цифровых проектах», - отметил старший вице-президент - руководитель блока стратегии и проектов развития ПСБ Борис Ярышевский.