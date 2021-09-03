ПСБ финансирует производство беспилотников компании "Кронштадт"

ПСБ и компания «Кронштадт» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» подписали соглашение о финансировании контрактов на поставку беспилотных летательных аппаратов (БЛА) иностранным заказчикам. Подписи под документом поставили старший вице-президент – руководитель блока клиентского сопровождения предприятий оборонно-промышленного комплекса ПСБ Наталия Юдина и генеральный директор АО «Кронштадт» Сергей Богатиков.

Согласно условиям соглашения, ПСБ предоставит компании «Кронштадт» кредитную линию в размере 3 млрд рублей сроком на 2 года для запуска в производство нескольких комплексов с беспилотными летательными аппаратами для стартовых заказчиков из ближнего и дальнего зарубежья. БЛА будут произведены на новом серийном заводе компании «Кронштадт» в Дубне (Московская область).