ПСБ запустил акцию для военнослужащих «Продли лето»

ПСБ запустил акцию «Продли лето» для военнослужащих - держателей зарплатных карт «Сильные люди. Тариф особого назначения».

По условиям акции действующие и новые клиенты банка смогут получать повышенный кешбэк в размере 2% при покупке авиа- и ж/д билетов вне зависимости от выбранной бонусной опции.

Для участия в акции новому клиенту достаточно подключиться к бонусной программе, выбрав в мобильном или интернет-банке опцию 4 % годовых на остаток собственных средств или повышенный кешбэк до 4% в трех категориях и 1% на остальные покупки. Для действующих клиентов повышенный кешбэк в категории «Авиа- и ж/д билеты» будет начисляться автоматически.

В соответствии с тарифом для получения процента на остаток по карте или кешбэка клиенту необходимо совершать покупки по карте на сумму от 5000 рублей в месяц. Выплата вознаграждения по акции будет происходить на бонусный счет клиента в кешбэк-баллах, после чего клиент может перевести баллы в рубли по курсу 1=1 и пользоваться полученной суммой по своему усмотрению.

«У многих военнослужащих отпуск приходится на осенний сезон. Мы решили поощрить таких клиентов, предложив им дополнительный повышенный кешбэк при покупке авиа- и железнодорожных билетов. Путешествовать всей семьей, оплачивая покупки картой «Сильные люди.Тариф особого назначения», становится гораздо выгоднее», - отметила руководитель центра развития зарплатных клиентов ПСБ Екатерина Матвеева.

Акция продлится с 1 сентября по 30 ноября 2021 года.