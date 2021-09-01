Россельхозбанк доплатит 500 рублей при получении единовременной пенсионной выплаты на карту банка

Россельхозбанк предлагает оформить Пенсионную карту и получить на нее дополнительные 500 рублей при зачислении пенсии или единовременной пенсионной выплаты.

Пенсионная карта — это специальный продукт РСХБ для зачисления пенсий и социальных выплат, оформить который может любое физическое лицо, имеющее право на получение пенсии.

Преимуществами Пенсионной карты является:

заказ карты онлайн на сайте банка;

бесплатный выпуск карты;

дополнительный доход до 4% годовых на остаток средств на счете карты;

возможность подключить дополнительные опции на выбор: 5% кешбэк по операциям оплаты в аптеках или бесплатное снятие наличных в банкоматах сторонних банков на территории РФ;

бесплатные уведомления о зачислениях пенсии на счет карты.

Россельхозбанк переведет на карту дополнительные 500 рублей при ее оформлении до 30 сентября и выполнении двух простых условий:

получить на Пенсионную карту не менее одной выплаты из Пенсионного Фонда РФ (это может быть пенсия или единовременная пенсионная выплата);

до 30.09.2021 г. совершить не менее трех операций оплаты товаров и услуг с использованием Пенсионной карты на общую сумму не менее 1 500 рублей.

«Пенсионеры являются одной из самых уязвимых категорий населения, помощь которым имеет огромное значение. Россельхозбанк готов не только технически провести перечисление единовременных выплат, но и дополнительно поддержать людей старшего поколения. Фактически мы увеличим на 5% единовременную выплату, поскольку для нас социальная ответственность имеет стратегическое значение», - отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.

Для получения пенсии на Пенсионную карту клиенты могут оформить заявление в офисе РСХБ либо через дистанционные каналы обслуживания, и банк самостоятельно передаст заявление в территориальный орган Пенсионного фонда РФ.