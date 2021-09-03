Азиатско-Тихоокеанский банк возобновил курьерскую доставку «Универсальной карты»

Заказать доставку «Универсальной карты» на дом клиенты смогут при оформлении ее в мобильном приложении или на сайте банка. Срок получения карты составит от 1 рабочего дня. С 1 сентября 2021 года услуга будет доступна для жителей Москвы и области, Барнаула, Екатеринбурга, Кемерово и Красноярска.

В ближайшей перспективе банк планирует осуществлять курьерскую доставку в 30 городах на территории обслуживания.

Для оформления продукта не нужно идти в офис. Достаточно оформить онлайн-заявку на www.atb.su, выбрав в разделе «Карты» «Универсальную карту». С клиентом свяжется сотрудник колл-центра Банка, уточнит дополнительную информацию и согласует удобный адрес и время доставки, если населенный пункт входит в перечень городов, в которых предоставляется услуга. Данные по заявке передаются компании-партнеру по защищенным каналам связи, а карта доставляется в запечатанном конверте, обеспечивая безопасность операции.

«Данный сервис уже показал свою востребованность в рамках реализации пилотного проекта. Не сомневаюсь, что клиенты по достоинству оценят наши усилия, направленные на расширение каналов реализации кредитных продуктов банка. Сейчас время стало одним из самых дорогих активов человека, поэтому мы с пониманием и заботой о наших клиентах предлагаем бесплатную для них услугу по курьерской доставке. В настоящее время банк будет осуществлять доставку только «Универсальной карты», но у нас уже есть в разработке расширение спектра продуктов, которые можно будет получить благодаря доставке на дом», - рассказал Сергей Конев, директор Департамент развития кредитных и премиальных продуктов.