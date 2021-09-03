Азиатско-Тихоокеанский банк улучшил условия по «Универсальной карте»

Пользователи «Универсальной карты» от АТБ смогут воспользоваться повышенным лимитом бесплатного снятия наличных средств с сохранением льготного периода.

С 1 сентября 2021 года действующие и новые владельцы «Универсальной карты» АТБ смогут воспользоваться новым выгодным предложением – увеличение лимита бесплатного снятия наличных средств до 30 тыс. рублей с сохранением льготного периода до 120 дней.

Кроме того, банк снизил размер комиссий за снятие наличных средств, превышающих предусмотренную сумму, а также уменьшил комиссию за денежные переводы с кредитной карты.

«Универсальная карта» АТБ стала одним из самых востребованных продуктов банка, однако, наша цель сделать ее еще лучше и функциональней. Сейчас начинается учебный сезон, а значит дополнительные расходы не заставят себя ждать. Не все торговые точки, места отдыха и прочее, работают с банковскими картами, поэтому мы решили увеличить размер снятия денежных средств с «Универсальной карты», сохранив ее главное преимущество – длительный льготный период, чтобы владельцы карт могли воспользоваться средствами в своих целях даже в тех местах, где не предусмотрена безналичная оплата», - прокомментировал директор департамента развития кредитных и премиальных продуктов Сергей Конев.

Напомним, что «Универсальная карта» от АТБ - это одновременное сочетание самых востребованных опций в одном продукте:

льготный период - до 120 дней на снятие наличных и оплату покупок;

выгодная программа лояльности с кэшбэком: по бонусным операциям до 10% и на все остальные траты до 1% рублями, а не бонусами;

кредитный лимит по карте до 1 000 000 рублей;

отсутствие комиссий за обслуживание;

снятие собственных средств без каких-либо комиссий и дополнительных условий.

Владельцы «Универсальной карты» могут оформить к своему счету на супруга (у) или ребенка дополнительную карту, которая даст возможность всем членам семьи воспользоваться всеми преимуществами данного продукта. Дополнительная карта позволит контролировать семейные расходы в режиме онлайн, расходные операции будут приходить в виде CMC, отображаться в мобильном приложении и интернет-банке.

Все об «Универсальной карте» - здесь.

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