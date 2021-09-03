АТБ организовал вебинар в Telegram «Как банки оценивают заемщика»

С помощь экспертов Кирилла Сократова, директора департамента розничных рисков АТБ, и Николая Алтунина, экс-директора департамента кредитных продуктов банка «Восточный», участники смогли заглянуть в «банковское закулисье», понять, чем руководствуется кредитная организация, когда принимает решение об условиях предоставления кредита. Вебинар прошел в Telegram-канале Азиатско-Тихоокеанского банка t.me/atb_su .

Спикеры подробно рассказали, какие факторы влияют на оценку заёмщика, как рассчитывается сумма кредита и процентная ставка. Помимо этого участники узнали, как можно самостоятельно оценить свои собственные шансы на получение кредита, где получить свою кредитную историю.

Однако самое интересное заключалось в ценных профессиональных советах и лайфхаках от банкиров: на что стоит обратить внимание при кредитовании, как исправить огрехи в кредитной истории, как выбрать банк для оформления займа на оптимальных условиях.

Сентябрьский аудиочат поставил рекорд по количеству заданных вопросов, что говорит о востребованности данной темы.

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