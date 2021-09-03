РУСАЛ выделит городу Шелехову и Шелеховскому району 17 млн рублей на развитие социальной инфраструктуры в Шелехове

Генеральный директор Иркутского алюминиевого завода Евгений Рапацевич подписал Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2021 год с мэром Шелеховского района Максимом Модиным и главой города Шелехова Сергеем Липиным.

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Согласно договоренностей компания РУСАЛ профинансирует проекты по благоустройству социальных объектов района. К примеру, средства будут направлены на строительство единой полосы препятствий и установку уличных тренажеров в школе №9 поселка Чистые Ключи, работы по окраске фасада начальной школы-детского сада №14, капитальный ремонт крыши и крыльца детской художественной школы им. В.И. Сурикова, капитальный ремонт фасада городского музея Г.И. Шелехова. Кроме того, РУСАЛ установит в парке Шелехова детскую площадку «Калейдоскоп», а также для поддержания в нем чистоты приобретет подметально-уборочную машину.

– Главная цель соглашений компании РУСАЛ с городом и районом – создать благоприятные условия для социально-экономического развития Шелехова, для комфортной жизни шелеховчан и сотрудников ИркАЗа, - отметил Евгений Рапацевич, генеральный директор Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ.

Глава Шелехова Сергей Липин подчеркнул важность Соглашения, так как инвестиции поддержат социальную сферу города и очень нужны горожанам.

– Благодаря сотрудничеству с компанией РУСАЛ мы можем ставить перед собой самые амбициозные цели. Я, как глава города, от себя лично и от жителей благодарю наше предприятие ИркАЗ, компанию РУСАЛ и основателя компании Олега Дерипаска, который заложил такие добрые традиции.

Максим Модин, мэр Шелеховского района:

– Даже в самые тяжелые времена, когда у нас в стране был кризис, когда были проблемы с нашими зарубежными партнерами, компания РУСАЛ нас всегда поддерживала. Традиция помогать муниципалитету зародилась еще со времен основания завода, была поддержана основателем РУСАЛА Олегом Дерипаской, продолжается и сейчас.

Все мероприятия в рамках соглашений РУСАЛ планирует завершить до конца 2021 года.