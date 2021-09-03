Лесных пожаров в Иркутской области не зарегистрировано

Ранее ликвидировано семь возгораний на общей площади 32713,1 га: по два в Катангском, Усть-Кутском, Нижнеилимском районах и один – в Усть-Илимском районе, сообщили SAI.RU в администрации области.

В полностью локализованном состоянии на вечер 2 сентября было 12 пожаров на общей площади 26806,5 га: восемь – в Катангском районе, по одному в Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Усть-Илимском и Нижнеилимском районах. Завершается локализация очага площадью 22 га, зарегистрированного в Катангском районе 1 сентября. На всех локализованных и действующем природных пожарах площадь активного горения за сутки сократилась на 7,86 га, до 22,13 га.

С начала пожароопасного периода в Иркутской области было зарегистрировано 586 лесных пожаров. Это на 326 случаев меньше, чем на эту дату в прошлом году.