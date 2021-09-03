Заведующего кафедрой в иркутском вузе обвинили в получении взятки

СУ СКР по Приангарью сообщило на официальном сайте, что 64-летнего заведующего кафедрой в Иркутском государственном аграрном университете имени А.А. Ежевского обвинили в получении взятки за написание диплома вместо студента.

За это сотрудник университета, по версии следствия, в 2020 году получил 60 тысяч рублей. Деньги также были предназначены для поддержки ученика на защите написанной работы.

Дело возбуждено по уголовной статье «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия», санкции которой предусматривают до 8 лет лишения свободы со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности. Оно передано в суд для рассмотрения по существу.