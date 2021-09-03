Медорганизации Иркутской области получили новые автомобили

Сегодня ключи от машин главным врачам учреждений здравоохранения вручил губернатор Игорь Кобзев, сообщили SIA.RU в администрации области.

42 автомобиля LADA NIVA Travel поступили в регион по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

12 автомобилей приобрели в рамках региональной программы «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи в Иркутской области» нацпроекта «Здравоохранение.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения предусматривает приобретение для медицинских организаций Иркутской области 376 машин до 2025 года. В этом году в рамках этой программы в общей сложности будет закуплено 77 автомобилей. Часть из них – 23 машины – медучреждения уже получили в январе, 42 автомобиля вручили сегодня. Еще 12 машин запланировано приобрести до конца года.