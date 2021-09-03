Греф назвал риски отказа от углеродной энергетики

Потенциальное падение энергетического экспорта России к 2050 году может составить почти $200 млрд, передает РБК.

По подсчетам Сбербанка, достижение мировой углеродной нейтральности к 2050 году будет стоить миру $140 трлн, или 3% мирового ВВП в год.

К этому моменту потенциальное падение энергетического экспорта России составит $192 млрд. Производство нефти и газового конденсата может упасть на 72%, газа – на 52%, а энергетического угля – на 90%, заявил президент Сбера Герман Греф.

По расчетам Сбербанка, бюджет России может потерять 5 трлн руб. нефтегазовых доходов к 2035 году, потенциальный ущерб ВВП по сравнению с инерционным сценарием составит к этому моменту 7,7%. Потери доходов населения банк оценил в 14%.

В начале августа источник РБК, близкий к правительству, сообщил, что правительство намерено по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина создать рабочие группы для адаптации экономики к глобальному энергопереходу – то есть для подготовки к снижению спроса на традиционное топливо на фоне развития альтернативной энергетики и новых технологий.