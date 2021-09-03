Водитель Lexus насмерть сбил пенсионерку на дороге в Иркутске

Региональная полиция сообщила на официальном сайте, что вчера вечером 49-летний водитель автомобиля Lexus насмерть сбил 85-летнюю женщину на улице Депутатская в Иркутске, она скончалась на месте от полученных травм до приезда скорой.

Установлено, что пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте. В настоящее время устанавливаются причины аварии.

По данным Госавтоинспекции региона, с начала года на территории области произошло 435 ДТП с участием пешеходов, в которых 44 человека погибли и 414 получили травмы.