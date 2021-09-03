Число самозанятых россиян вырастет в два раза к 2024 году – Минтруд

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что число самозанятых россиян вырастет в два раза к 2024 году, до 5-6 млн человек, пишет ТАСС.

«На сегодняшний день мы достигли количества 3 млн человек, которые в режиме самозанятых трудятся. <…> В горизонте 2024 года мы все сходимся в оценке, что количество самозанятых граждан в России будет 5-6 млн», – сообщил он на сессии Восточного экономического форума.

По словам Котякова, многие эксперты считают, что к 2030 году число самозанятых в России может достигнуть 10-11 млн людей.