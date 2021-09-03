Участники байкальского кинофестиваля «Человек и природа» поборются за гранты до 500 тыс. рублей

Правительство Иркутской области сообщило на официальном сайте, что участники XX Байкальского международного кинофестиваля имени В.Г. Распутина «Человек и Природа», который состоится в Приангарье в сентябре 2021 года, поборются за гранты, общий фонд – 1,3 млн рублей.

По 500 тысяч рублей получат победители в номинациях «Игровое кино» и «Документальное кино». Лауреаты получат 300 тысяч рублей от Иркутского областного кинофонда и Министерства культуры и архивов Иркутской области

«На получение грантов претендуют 12 проектов фильмов. Они вошли в шорт-лист Байкальского питчинга дебютантов. Так называется презентация кинопроектов, которую проводят для привлечения спонсоров и партнеров для съемок фильмов. Всего же на участие в нем поступило около 100 заявок», – говорится в сообщении. Шесть фильмов в шорт-листе – российского производства.

По информации властей, у Байкальского питчинга есть несколько условий, из-за которых некоторая часть конкурсантов отсеялась: во-первых, в конкурсе может участвовать только молодежь до 35 лет. Во-вторых, съемки должны проходить на территории Иркутской области либо в совместно с иркутскими кинокомпаниями.

Байкальский питчинг дебютантов пройдет с 7 по 9 сентября в Иркутске. Кинопроекты будет оценивать экспертный совет.