Два человека пострадали при столкновении автобуса и легковой машины в Усолье-Сибирском

ГУ МВД России по Иркутской области сообщило на официальном сайте о столкновении легкового автомобиля Nissan Teana и автобуса Kia Combi, осуществлявшего регулярную перевозку по маршруту, в результате инцидента пострадали два человека.

За медпомощью обратился водитель иномарки, который имеет стаж вождения менее года, и 48-летняя пассажирка автобуса. Всего в салоне рейсового транспорта находились девять человек. Инцидент произошел сегодня утром на перекрестке улиц Энгельса и Матросова.

По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины и условия произошедшего.